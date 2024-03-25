مركز المناخ بوزارة الزراعة: طقس اليوم ربيعي نهارا بارد ليلا

كتبت أسماء نصار

‫ قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، إن طقس اليوم ربيعي نهاراً بارد ليلاً وبداية ظهور الشبورة وفيه تميل الحرارة نحو الارتفاع النسبي ويكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف على باقي المناطق الشمالية امتدادًا إلى شمال الصعيد، مائل للحرارة نسبيًا جنوبًا، ويكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضاف أن الأجواء تكون مشمسة ومستقرة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب على بعض المناطق الشمالية و حركة الرياح معتدلة في معظم المناطق مع وجود هبات متقطعة لشمال الدلتا.

أشار إلى أن هناك بداية لتشكل الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية ، تصل لمستوى الضباب على مناطق من شمال غرب الجمهورية ووسط سيناء.