مدير روساتوم: النسخة الحالية من آتوم إكسبو خالية من الكربون

رسالة سوتشي - إسلام سعيد

كشف اليكسي ليخاتشوف، مدير عام شركة روساتوم النووية الحكومية في افتتاح المعرض والمؤتمر الثالث عشر للطاقة النووية AtomExpo2024 المقام في سوتشي جنوب روسيا، إن النسخة الحالية من المنتدى آتوم إكسبو خالية من الكربون أي أن كل الكهرباء المستخدمة هنا تأتي من التوليد الأخضر، ونأمل أن يصبح هذا النهج تقليدًا جيدًا لجميع الأحداث الكبرى.

وأضاف خلال كلمته "لا شيء يمكن أن يعيق تطوير التكنولوجيا النووية، ولا شيء يمكن أن يعيق روساتوم في الاستمار في تطويرها، ولا شيء يمكن أن يعيق تطور بلدنا - روسيا و المنتدى الحالي رقما قياسيا من حيث عدد المشاركين والضيوف الدوليين والدول التي أرسلت وفودا إلى المنتدى. وتشارك بوركينا فاسو ومالي والنيجر والعراق للمرة الأولى.

وأشار إلي المشاركة الخاصة والمتميزة للممثلين الأفارقة في النسخة الحالية من AtomExpo2024 وسط إصرار لتطوير التقنيات النووية.

تطرق إلي أن النسخة الحالية من المعرض ستناقش معًا الجيل الرابع من التكنولوجيا النووية والاندماج النووي الحراري وغيرها من التقنيات. ولن نتمكن من بناء مستقبل للطاقة النظيفة لكوكبنا إلا بالتعاون مع جميع البلدان.