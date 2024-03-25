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محافظ دمياط تتابع استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الفطر المبارك

الإثنين، 25 مارس 2024 08:50 م
محافظ دمياط تتابع استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الفطر المبارك جانب من الاجتماع
دمياط - معتز الشربيني

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تابعت الدكتورة منال عوض دمياط، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الفطر المبارك وموسم صيف 2024، جاء ذلك خلال ترأسها لاجتماع  بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وعدد من مديرى الإدارات المعنية بالوحدة.

وناقشت المحافظ، أخر المستجدات بخطة الاستعدادات وتنفيذ التجهيزات بالشواطئ، وأكدت على ضرورة المرور على الكافيتريات ومتابعة أعمال رفع الكفاءة التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة بالمدينة وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على الدفع بمنظومة العمل واتمام كافة الاستعدادات قبل العيد، مؤكدة متابعة عجلة العمل بالمنظومة بشكل دورى لضمان نجاح موسم الصيف لهذا العام وتوفير كافة الخدمات للزائرين .

 


 







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