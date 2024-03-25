محافظ جنوب سيناء يصدق على 968 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى رأس سدر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد (5) قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر، وذلك خلال عرض علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الإثنين، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

و جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر968 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح والتقنين لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.