محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم بقرى طوخ بمشاركة 490 متسابقا.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، حفظة القرآن الكريم فى مسابقة للقرآن الكريم بقرية ترسا بطوخ، حيث شارك فيها أكثر من 490 متسابقا يمثلون 70 قرية وأشرف عليها 40 من مشايخ الأوقاف، وأجريت على مدار 4 أسابيع متتالية على مستوى كل وحدة محلية، كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها 61 من حفظة القرآن الكريم كاملا بينما فاز 175 متسابق من حفظة ربع قرآن، و113 من حفظة نصف قرآن، و88 طالبا في مستوي ثلاثة أرباع القرآن، و20 صوت حسن والابتهالات، و30من ذوي الهمم، و3 القراءات السبع.

وأقيمت المسابقة بحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

ورحب محافظ القليوبية، بالحضور ومهنئا بشهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والإزدهار معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانى سامية، مشيراً إلى حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.

كما قدم المحافظ الشكر لكل من بذل الجهد في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرأن من قيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ مع اهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية وتحفيز قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثال يحتذى به.

وأكد على دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن.



محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم (1)



محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم (2)