محافظ أسوان يعلن بدء تنفيذ مشروع إنشاء مركز لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، عن خطوات تنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل وبعض الحاصلات الزراعية داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، وسوق للجملة ومنطقة لوجستية للتبادل التجارى.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، اليوم، بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب المدير ومدير مكون التطوير المؤسسى بالمحافظات وبناء القدرات بالمشروع ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى ، فضلاً عن ممثلى المشروع ومدير المكتب الفنى بالمحافظة.

وتناول اللقاء إستعراض الخطوات الجارية، لمشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجال التطوير المؤسسى وإعداد خطة تدريب القيادات والعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية.

وعقب ذلك قام فريق عمل المشروع بعقد إجتماع تنسيقى مع اللجنة المحلية المُشكلة لتيسير تنفيذ المشروع بالمحافظة ، وتنظيم زيارة ميدانية لقرية فارس.



