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محافظة الغربية يناقش استكمال أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوى

الإثنين، 25 مارس 2024 01:42 م
محافظة الغربية يناقش استكمال أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوى جانب من الاجتماع
الغربية مصطفى عادل

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عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، اجتماعا مع اللواء دكتور مدحت مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له  لمناقشة أعمال التطوير التي سينفذها الجهاز، وتشمل استكمال تطوير المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين.

وخلال الاجتماع استعرض لمحافظ اعمال التطوير التي سيتم تنفيذها بالمنطقة، مشيرا إلى حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021، ويجرى استكمال أعمال تطوير باقي المنطقة بالتعاون مع الجهاز، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به، أهم معلم أثرى وسياحي في المحافظة، لافتًا إلى أن تطوير المناطق الأثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تشهد في الجمهورية الجديدة إنشاء العديد من المشروعات في جميع المجالات؛ استهدفت إعادة وجه المحافظة الحضاري وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين.

 







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