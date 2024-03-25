ليالي رمضانية بأسوان.. قصور الثقافة تحتفي بشهر رمضان والعودة للتراث الفنى الأصيل

أسوان- صلاح المسن

تشهد قصور ثقافة أسوان، زخما ثقافيا كبيرا، حيث زينتها ليالى رمضان الثقافية والفنية، المنفذة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة فى إطار برامج وزارة الثقافة احتفالا بشهر رمضان، وليالى رمضان الثقافية والفنية"، تنوعت فيها الأنشطة ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الأدبية واللقاءات التثقيفية إلى جانب معارض الكتب، وأنشطة الأطفال وذوى القدرات الخاصة، والورش الحرفية والتراثية وغيرها.

وبرنامج الليالى الرمضانية يشمل تقديم سلسلة من الأنشطة والفقرات والعروض الثقافية والفنية داخل جميع القصور وبيوت الثقافة وأيضاً المكتبات العامة وغيرها من المراكز الثقافية بمختلف القرى والنجوع وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.



وكافة المواقع الثقافية بمحافظة أسوان، تشهد أجواء رمضانية مميزة وباقة من الفعاليات الفنية والثقافية، وتهدف للإرتقاء بالذوق الفنى والثقافى للمواطن والعودة إلى التراث الفنى الأصيل، ويشهد مسرح فوزى فوزى على كورنيش النيل بمدينة أسوان فعاليات يومية احتفالا بليالى رمضان تنوعت ما بين ابتهالات دينية وإنشاد، وعروض لفرق المواهب بقصر ثقافة اسوان، ومسابقات ثقافية وأمسيات شعرية ومحاضرات وتابلوهات فنية وعروض فنية لمواهب الأداء الحركي، ومسابقات فورية وسط تفاعل كبير من رواد قصور الثقافة.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم فعاليات البرنامج السنوى المكثف احتفالاً بالشهر المعظم، ففى باقى المواقع الثقافية تتوالى الفعاليات الثقافية والفنية فى الليالى الرمضانية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة المعد، فى إطار خطة وزارة الثقافة.

وتستمر فعاليات الورش الحرفية والتراثية المقدمة للجمهور على مدار الليالي، وتضمنت ورش "الخيامية، والإكسسوار، والمكرمية، والديكوباج، والجلود، والطرق على النحاس، تشكيل على الورق،و الخزف،و الحصير،و فنون تشكيلية، الحلى الخيامية، والكليم، بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين.

وتتواصل فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية، بمحافظة أسوان، وذلك ضمن البرنامج المركزى للهيئة العامة لقصور الثقافة، المنفذ بالمحافظات إحتفالاً بشهر رمضان فى إطار برامج وزارة الثقافة، وتم تقديم عروض وقصائد دينية مبهجة فى حب رسول الله

وفى مركز كوم امبو نظم فرع ثقافة أسوان، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية من ليالى رمضان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة والمعد للرواد خلال شهر رمضان، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

وتحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمجموعة متميزة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان

جدير بالذكر، أن الليالى والأمسيات الرمضانية التى تقام على مدار شهر رمضان المبارك، تم الحرص على اختيارها بما يتناسب مع أذواق المواطنين المختلفة وكذلك الأنشطة على مستوى قصور الثقافة والمكتبات تنوعت بهدف تنمية مهارات الأطفال المشاركة.



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (1)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (2)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (5)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (10)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (11)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (15)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (16)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (22)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (28)



قصور الثقافة تحتفي بالشهر الكريم (29)