لو عندك شكوى.. أرقام التواصل مع مديرية التموين بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تكثف مديرية التموين بالجيزة جهودها الرقابية على الأسواق، خلال شهر رمضان؛ لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ووصول الدعم لمستحقيه، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة.

وخصصت مديرية التموين بالجيزة أرقامًا للإبلاغ عن حالات احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري بكافة صوره وأيضًا مخالفات البقالين والمخابز، حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أرقام التواصل مع مديرية التموين بالجيزة للإبلاغ عن أي مخالفة تموينية.

-(محي محمد، سلطان النجار/ مسؤول المخابز)، التواصل عبر أرقام التليفون 01123841523 أو 01009183441.

-(رشا عمر/ مسؤولة السلع التموينية والبدالين)، التواصل عبر رقم التليفون 01121269412.

-(ياسر حنفي/ مسؤول سكر المباردة)، التواصل عبر رقم التليفون 01100962635.

-(مصطفى أحمد/ مسؤول غرامات المخابز)، التواصل عبر رقم التليفون 01008354444.

-(عماد شفيق/ مسؤول المطاحن)، التواصل عبر رقم التليفون 01065727968.

-(علي البربري/ مسؤول البترولية)، التواصل علر رقم التليفون 01141434995.