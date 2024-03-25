اليوم السابع
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كيف تصدر الأحكام في حالة الحيازة والإحراز بقضايا المخدرات؟

الإثنين، 25 مارس 2024 04:00 ص
كيف تصدر الأحكام في حالة الحيازة والإحراز بقضايا المخدرات؟ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تعتبر قضايا المخدرات من القضايا المتشابكة والتي تخضع للعديد من الأحكام والقوانين طبقا لطبيعة كل قضية، ولعل السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين هو الفرق بين مصطلحات "الحيازة والإحراز" فى المواد المخدرة، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين "الحيازة والإحراز".

والحيازة في القانون المصري هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية، أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

أما الإحراز هو مجرد الاستيلاء علىالجوهر المخدر استيلاء مادياً، بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

كما أن الإحراز هو ما يضبط فى جيب الشخص، والحيازة هى ما يضبط فى المكان الذى يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، ولكل قضية فى إثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة.

 







الفرق بين الحيازة والاحراز

حيازة المخدرات

احراز المخدرات

اخبار الحوادث




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