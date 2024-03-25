اليوم السابع
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كعك العيد بأيدى أبناء التعليم الفندقى بالجيزة.. جودة عالية وأسعار مخفضة

الإثنين، 25 مارس 2024 10:12 م
كعك العيد بأيدى أبناء التعليم الفندقى بالجيزة.. جودة عالية وأسعار مخفضة كعك العيد من طالبات المدارس الفنية
كتبت - مرام محمد

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كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أن طلاب مدارس التعليم الفندقي بدأوا تصنيع كعك العيد بأسعار أقل من الأسواق وبجودة عالية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنى، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه سوف يتم فتح منافذ الإدارات التعليمية لبيع كعك العيد بأيدى أبناء التعليم الفندقي وتحت إشراف الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى.

وأوضح أسعار الكعك والبسكويت على النحو الآتي: الكعك بـ160 جنيهًا للكيلو، والبسكويت نشادر بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت برتقال بـ180 جنيهًا للكيلو، والبيتي فور بـ200 جنيهًا للكيلو.

وللتواصل للحجز والاستعلام يمكن التواصل مع ياسر الجندي عبر رقم التليفون الآتي: 01200394421 .

 

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تصنيع كعك العيد من الطالبات
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تصنيع كعك العيد من الطالبات
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تصنيع كعك العيد من الطالبات

 

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تصنيع كعك العيد من الطالبات
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تصنيع كعك العيد من الطالبات

 







كحك العيد

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