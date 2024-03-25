كامالا هاريس تصفق على أغنية احتجاجية خلال زيارتها لبورتوريكو ظنا للترحيب بها

فاطمة شوقى

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لنائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس وهى تصفق على أغنية احتجاجية وكان وجهها ملئ بالسعادة والابتسامة، ظنا منها أنهم يرحبون بها ولكن عند ترجمة المساعدين لها بمعانى الأغنية، توقفت هاريس عن التصفيق وبدلاً من ذلك طوت يديها وأومأت برأسها قليلاً مع استمرار الأغنية.

وأشارت صحيفة النويبو ايرالدا الأرجنتينية إلى أن موكب نائبة الرئيس الأمريكى استقبل العشرات من المتظاهرين والمتفرجين وحمل أحدهم لافتات مكتوب عليها "كامالا هاريس مجرم حرب" بينكا وصف آخر الولايات المتحدة وإسرائيل بمرتكبى الإبادة الجماعية.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه قبل زيارة المركز المجتمعي، زارت هاريس منزلًا سكنيًا خارج سان خوان تعرض لأضرار خلال إعصار شديدا، ولكن تم تجهيزه منذ ذلك الحين بألواح شمسية وخزانات مياه، من خلال برنامج فيدرالى جديد، وانضم إليها وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية أدريان تودمان، وحاكم بورتوريكو بيدرو بيرلويسي.