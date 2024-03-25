قصور الثقافة تطلق فعاليات "ليالي رمضان" بمدينة برج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

شهد قصر ثقافة برج العرب باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في أولى الليالي الرمضانية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد، في إطار خطة وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات مع الورش الفنية منها ورشة عمل تابلوهات بالكروشيه، وأخرى لتصميم بوكيه ورد بخامات معاد تدويرها بمناسبة عيد الأم، تلاها فقرة رسم على الوجه للأطفال.

كما قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية عرضا فنيا بقيادة المايسترو عزت بسيوني، تضمن عددا من الأغنيات احتفالا بشهر رمضان الكريم، تلاها كوكتيل صعيدي، واختتم اليوم بفقرة عزف منفرد وجماعي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أقيمت الفعاليات بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة برج العرب وجهاز المدينة في حضور كل من آية الباز نائب رئيس مجلس أمناء المدينة، أحمد حسني معاون رئيس الجهاز، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، ولمياء نعينع مدير القصر وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 27 مارس الحالي بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.



