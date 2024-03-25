"قانونك في أيدك".. كيفية استرداد الدراجة النارية في حالة سرقتها

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان "قانونك في أيدك"، لما يعاني منه أصحاب الدراجات النارية من محاولات سرقتها، بسبب سهولة سرقتها من قبل المختصين في ذلك ، فنقدم الخطوات القانونية التي يجب اتباعها حالة إذا تعرضت لسرقة دراجتك النارية "موتوسيكل".
1 - يتم تحرير محضر بسرقة الـ"موتوسيكل" بقسم الشرطة التابع للدائرة التى حدثت بها الواقعة.
2 - يتم تفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، وأخذ أقوال الشهود.
3 - يتم إخطار المرور فى حالة تسجيل الدراجة النارية بصورة من المحضر المحرر، بالمكان الذى تمت السرقة به أثناء تواجدها.
4 - يتم التعرف على بعض الأشخاص المسجلين المتواجدين بالدائرة بأوصافهم وعرضهم على المجنى عليه للتعرف عليهم.
5 - فى حالة عدم تسجيل الدراجة يتم تحديد اللون والماركة ورقم الشاسيه.
6- يوجد لدى رجال المرور أحدث جهاز يتم كشف الدراجات النارية حتى ولو تم طمس اللوحة المعدنية أو استبدالها، ويتم التعرف عليه وضبط المتهمين.
7- عند الوصول إلى المتهمين يتم إرسال الدراجة النارية إلى قسم الشرطة ويتم تسليمها إلى مالكها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة