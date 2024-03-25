"قانونك في أيدك".. كيفية استرداد الدراجة النارية في حالة سرقتها

كتب – أحمد عبد الهادى

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان "قانونك في أيدك"، لما يعاني منه أصحاب الدراجات النارية من محاولات سرقتها، بسبب سهولة سرقتها من قبل المختصين في ذلك ، فنقدم الخطوات القانونية التي يجب اتباعها حالة إذا تعرضت لسرقة دراجتك النارية "موتوسيكل".

1 - يتم تحرير محضر بسرقة الـ"موتوسيكل" بقسم الشرطة التابع للدائرة التى حدثت بها الواقعة.



2 - يتم تفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، وأخذ أقوال الشهود.



3 - يتم إخطار المرور فى حالة تسجيل الدراجة النارية بصورة من المحضر المحرر، بالمكان الذى تمت السرقة به أثناء تواجدها.



4 - يتم التعرف على بعض الأشخاص المسجلين المتواجدين بالدائرة بأوصافهم وعرضهم على المجنى عليه للتعرف عليهم.



5 - فى حالة عدم تسجيل الدراجة يتم تحديد اللون والماركة ورقم الشاسيه.



6- يوجد لدى رجال المرور أحدث جهاز يتم كشف الدراجات النارية حتى ولو تم طمس اللوحة المعدنية أو استبدالها، ويتم التعرف عليه وضبط المتهمين.



7- عند الوصول إلى المتهمين يتم إرسال الدراجة النارية إلى قسم الشرطة ويتم تسليمها إلى مالكها.