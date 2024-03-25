فعاليات شبابية بأسوان لمكافحة المخدرات فى 9 معلومات

تنظم وزارة الشباب والرياضة، فعاليات بمراكز الشباب بأسوان خلال شهر رمضان المبارك، تستهدف الشباب والنشئ لمكافحة المخدرات والتعاطي، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل الفعاليات في 9 معلومات..
أولا: تنظم الفعاليات بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ثانيا،: اللقاءات التوعية للشباب والنشء تشمل مراكز الشباب من أعضاء مراكز الشباب وأولياء أمور المترددين بمراكز الشباب
ثالثا: يحاضر في اللقاءات مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
رابعا: تدور اللقاءات التوعية حول تعريف المشاركين بأنشطة وبرامج الصندوق والخدمات التي يقدمها.
خامسا: تعريف المشاركين بالدور الذي يقوم به الصندوق في مواجهة تلك المخاطر .
سادسا: يستهدف المدربين التوعية بأضرار التدخين وأنواعه وتوضيح المفاهيم الصحيحة عن مخاطر المخدرات وتباعيتها علي الفرد والأسرة والمجتمع.
سابعا: تتخلل جلسات التوعية ورش عمل تفاعلية عن طريق ألعاب تعليمية لزيادة وعي المشاركين
ثامنا: يشارك أولياء أمور المترددين علي مركز الشباب في جلسات توعية خاصة لهم.
تاسعا: الفعاليات تبرز دور الأسرة في الوقاية من المخدارت والإدمان والتعاطي وتوعيتهم عن مخاطر المخدرات وتأثيراته السلبية علي الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية حماية النشء والشباب عن ذلك.
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