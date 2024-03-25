فعاليات شبابية بأسوان لمكافحة المخدرات فى 9 معلومات

أسوان- صلاح المسن

تنظم وزارة الشباب والرياضة، فعاليات بمراكز الشباب بأسوان خلال شهر رمضان المبارك، تستهدف الشباب والنشئ لمكافحة المخدرات والتعاطي، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل الفعاليات في 9 معلومات..

أولا: تنظم الفعاليات بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ثانيا،: اللقاءات التوعية للشباب والنشء تشمل مراكز الشباب من أعضاء مراكز الشباب وأولياء أمور المترددين بمراكز الشباب

ثالثا: يحاضر في اللقاءات مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

رابعا: تدور اللقاءات التوعية حول تعريف المشاركين بأنشطة وبرامج الصندوق والخدمات التي يقدمها.

خامسا: تعريف المشاركين بالدور الذي يقوم به الصندوق في مواجهة تلك المخاطر .

سادسا: يستهدف المدربين التوعية بأضرار التدخين وأنواعه وتوضيح المفاهيم الصحيحة عن مخاطر المخدرات وتباعيتها علي الفرد والأسرة والمجتمع.

سابعا: تتخلل جلسات التوعية ورش عمل تفاعلية عن طريق ألعاب تعليمية لزيادة وعي المشاركين

ثامنا: يشارك أولياء أمور المترددين علي مركز الشباب في جلسات توعية خاصة لهم.

تاسعا: الفعاليات تبرز دور الأسرة في الوقاية من المخدارت والإدمان والتعاطي وتوعيتهم عن مخاطر المخدرات وتأثيراته السلبية علي الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية حماية النشء والشباب عن ذلك.