عقب الهجوم الإرهابى على "كروكوس".. سياسيون روس يطالبون بإعادة عقوبة الإعدام

موسكو (أ ش أ)

طالب عدد من كبار السياسيين الروس، بإعادة عقوبة الإعدام، فى أعقاب الهجوم الذى شهدته العاصمة "موسكو" على قاعة للحفلات الموسيقية منذ أيام.

وذكرت شبكة (البلقان) الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أنه في أعقاب ما يعتبر الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ عقدين من الزمن، ارتفعت الأصوات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمطالبة برفع الحظر على عقوبة الإعدام وكان أحد تلك الأصوات فلاديمير فاسيلييف، رئيس حزب روسيا المتحدة الحاكم في مجلس الدوما، الذي أشار إلى أن موضوع عقوبة الإعدام عاد إلى السطح حاليا مرة أخرى، وستتم بالتأكيد دراسة هذا الموضوع بعمق ومهنية وموضوعية، حتى يتم اتخاذ قرار يلبى رغبة المجتمع الروسى وتوقعاته.

ومن بين الأصوات الأخرى التى تحدثت عن إنهاء الوقف الاختيارى لعقوبة الإعدام كان نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الدوما يوري أفونين، ونائب مجلس الدوما أندريه جوروليف، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

كما تحدث الرئيس السابق ديمترى ميدفيديف لصالح إعادة عقوبة الإعدام، فكتب على تويتر: "إن الإرهابيين لا يفهمون إلا الإرهاب الانتقامي. ولن تساعد أي محاكمات أو تحقيقات إذا لم يتم التصدي للقوة بالقوة والقتل بالإعدام الشامل للإرهابيين وقمع عائلاتهم".

ويعود تاريخ الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في روسيا إلى التسعينيات عندما انضمت روسيا إلى مجلس أوروبا، حيث كان إلغاء عقوبة الإعدام شرط للانضمام إلى هذه المنظمة.. ومع ذلك، وفقًا للقانون الروسي، لا يزال حكم الإعدام قانونيًا ولكن تم إيقافه مؤقتًا. ويطالب بعض المشرعين الآن بإنهاء هذا الوقف الاختياري.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية كوركوس سيتي هول في موسكو أدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصًا. وقد مثل اثنان من المشتبه بهم الذين اعتقلوا في الهجوم، وهما سعيدكرامي مورودالي راشاباليزودا وداليردجون باروتوفيتش ميرزوييف، أمام المحكمة، ويواجهان اتهامات بارتكاب هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة من الأفراد وأدى إلى ضحايا.

من جانب اخر وصفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، ما حدث في (كروكوس) بأنه عمل إرهابي دموي وحشي وغير إنساني، مشيرة إلى أن المجتمع الروسي متلاحم وموحد بشكل غير مسبوق.

وقالت موسكالكوفا - في تصريح صحفي أثناء زياراتها لموقع مركز التسوق (كروكوس) اليوم الاثنين - : "نتمنى الشفاء العاجل لكل من هو على قيد الحياة اليوم".

وأضافت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا:" نحن اليوم موحدون أكثر من أي وقت مضى، وكل حدث مأساوي يوحد المجتمع".

وتابعت موسكالكوفا:" لم أر مثل هذا التدفق من الناس وهذا العدد الهائل من برقيات التعازي، التي تلقيناها من مفوضي حقوق الإنسان الأجانب"، منوهة بأن ما حدث هو عمل إرهابي دموي وغير إنساني ووحشي.