اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 مارس 2024 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 557 باكت تبغ داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة

الإثنين، 25 مارس 2024 12:12 م
ضبط 557 باكت تبغ داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بحوزة 4 أشخاص بالقاهرة داخل مخزن بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة البساتين وإستخدامه كمصنع لتعبئه وتغليف التبغ ومستلزماته وقيامهم بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهولة المصدر وتغليفها مستخدمين فى ذلك  علامات تجارية "مقلدة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بداخل المخزن على (557 باكت تبغ – كميات كبيرة من التبغ معدة للتعبئة – أدوات التصنيع).. وإعترفوا بإدارتهم المخزن "بـدون تـرخيص" وحيازتهم للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.







ضبط مخدرات

تهريب عملات

عملات أجنبية

الخدمات الشرطية

حملات أمنية

ضبط متهمين

عنف

التصدي للجرائم

أخبار الحوادث

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة