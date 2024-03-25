ضبط 25 كيلو مخدرات وأسلحة نارية بحوزة 5 متهمين بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد من تجار المخدرات والأسلحة النارية.

وتم ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وتم ضُبط خلالهم 7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش 9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو، 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين) وكذلك 3 فرد محلى، عدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، تمهيدا لعرض المتهمين علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.