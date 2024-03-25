ضبط 2 طن و625 كيلو رنجة فاسدة فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية الطب البيطري بالغربية، من ضبط 2 طن و625 كيلو رنجة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من مصانع الرنجة بنطاق المحافظة.

كان الدكتور حاتم كمال أنور مدير المديرية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع الرنجة لاحكام الرقابة عليها، وتشكلت حملة ضمت مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديريه تنسيقا مع مفتشي التموين بمديرية التموين بالغربية.

وتم تحرير محضرين باجمالي مضبوطات 2 طن و625 كيلو رنجة فاسدة.

وحررت اللجنة المركزية المشكلة بقرار من محافظ الغربية، محضر لمخالفة بإجمالي وزن 45 كيلو و200 جرام دواجن رأت اللجنة ضرورة سحب عينات منها وقوفا علي مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدنى من عدمه.

كما حررت لجنه من أطباء إداره المحله الكبري محضرين باجمالي وزن 6 كيلو لحوم بقري ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



