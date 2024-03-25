اليوم السابع
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ضبط خادمة سرقت دولارات وساعة من شقة بقصر النيل

الإثنين، 25 مارس 2024 12:44 م
ضبط خادمة سرقت دولارات وساعة من شقة بقصر النيل قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما سيارة مُحمل عليها عدد من الأسياخ الحديدية، واعترفا بسرقتها من داخل مول تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.


وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبحوزتهما (8 بطاريات - 3 مفتاح أوتوماتيك) واعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الاتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بارتكابهما عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.


وتمكنت الجهود من ضبط (خادمة) لقيامها بسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية من داخل شقة ملك (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعُثر بحوزتها على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية"- ساعة يد) وأضافت بشراء مشغولات ذهبية من (صاحب محل مشغولات ذهبية – مقيم بالجيزة) بمبلغ مالى من باقى متحصلات واقعة السرقة وأنها تحتفظ بالمشغولات الذهبية لديه، تم ضبطه والمشغولات.

 







جريمة السرقة

القبض على خادمة

سرقة دولارات




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