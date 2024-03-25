صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 مليارات دولار بنهاية 2023 واليوسفى يتصدر

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضي 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت بيانات الجهاز، القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية وبلغت قيمتها نحو 3 مليارات و775 مليون دولار عام 2023، مقارنة بـ3 مليارات و340 مليون دولار في عام 2022، بزيادة بلغت نحو 434 مليون و841 ألف دولار.

وجاءت الزيادة في صادرات السلع الزراعية مدفوعة بالقفزة التي حققتها بعض السلع وعلى رأسها اليوسفي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منه نحو 135 مليون و177 ألف دولار عام 2023، بينما كانت نحو 413 ألف دولار فقط عام 2022، بزيادة بلغت نحو 134 مليون و764 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات خضر آخر طازجة بقيمة بلغت 41 مليون و822 ألف دولار عام 2023، بينما لم تسجل هذه الخُضَر أية صادرات عام 2022، إلى جانب صادرات الفاصوليا اليابسة بقيمة بلغت 67 مليون و691 ألف دولار بنهاية عام 2023، ارتفاعا من 18 مليون و352 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 49 مليون و339 ألف دولار.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1مليار دولار، يليها اسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليـار دولار، وجـاءت المانيا فـي مقـدمة دول الاتحاد الأوروبي مــن حيـث الـواردات المصـريـة خـلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.