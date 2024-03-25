شرطة الاحتلال ومستعمرون يعتدون على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى

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اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون، مساء اليوم الإثنين، على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة التراويح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال وعددا من المستعمرين اعتدوا بالضرب على المصلين في منطقة باب الخليل، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى.

وأضاف شهود العيان أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين قرب باب الخليل، عقب خروجهما من المسجد.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 30 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.