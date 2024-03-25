شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس ثالث أسبوع شهر رمضان

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من اليوم الإثنين 25 مارس 2024 إلى الأحد 31 مارس 2024.

- الإثنين 18 مارس:-

طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- اعتبارا من الثلاثاء 25 مارس إلى الأحد 31 مارس:

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً

- الثلاثاء والأربعاء:

نشاط رياح على مناطق غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

- الخميس والجمعة والسبت والأحد:

نشاط رياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.