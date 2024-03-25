سنغافورة توجه سفارة إسرائيل لإزالة منشور على فيسبوك حول فلسطين

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وجهت الحكومة السنغافورية، السفارة الإسرائيلية في البلاد بإزالة تدوينة نشرتها السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنفي خلالها ذكر فلسطين في القرآن، وتدعي أن اليهود هم السكان الأصليون لفلسطين.



وأكد وزير الشئون الداخلية والقانون السنغافوري ك. شانموغام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية /برناما/، اليوم /الاثنين/ - أن الرسالة غير مقبولة على الإطلاق وخاطئة على العديد من المستويات، إلى جانب المخاطرة بالتأثير على أمن سنغافورة ووئامها، مشددا على أن المنشور غير مناسب، ومن الخطأ الإشارة إلى النصوص الدينية بطريقة معينة لاتخاذ موقف سياسي.



وأوضح أن هذا المنشور محاولة مفاجئة لإعادة كتابة التاريخ، مشيرا إلى أنه يتعين على كاتب المقال أن ينظر إلى قرار الأمم المتحدة، ليرى ما إذا كانت تصرفات إسرائيل على مدى العقود القليلة الماضية تتفق مع القانون الدولي، قبل أن يحاول إعادة كتابة التاريخ.



وبحسب وسائل إعلام محلية، زعم المنشور الذي نشر يوم أمس أن إسرائيل ذُكرت 43 مرة في القرآن، بينما لم تذكر فلسطين على الإطلاق، وأن كل الأدلة الأثرية تربط أرض إسرائيل باليهود باعتبارهم السكان الأصليين للأرض.