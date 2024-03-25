سلطات بابوا غينيا الجديدة: مصرع 3 وتدمير ألف منزل جراء زلزال بقوة 6.9 درجة

بورت موريسبى (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى بابوا غينيا الجديدة، مصرع 3 أشخاص على الأقل، وتدمير ألف منزل إثر الزلزال الذى بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر شمال البلاد والذى ضرب البلاد منذ يومين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الزلزال ضرب منطقة "إيست سيبيك" النائية في شمال البلاد وعلى عمق 25 كيلومترا، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الزلزال قد دمر حوالي ألف منزل في المنطقة التي كانت تعاني بالفعل من فيضانات واسعة.

وقالت السلطات المحلية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إن فرق الإنقاذ تتوافد على المنطقة.. موضحة أن فرق الطوارئ لاتزال تقيم تأثير الزلزال الذي وقع منذ يومين والذي ألحق أضرارا بمعظم مناطق المقاطعة".

يذكر أن الزلازل متكررة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.



