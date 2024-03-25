سعر جرام الذهب الآن يسجل 3110 جنيهات لعيار 21

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 مارس 2024 مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 80 جنيها حيث سجل الذهب 3110 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار السبائك الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3554 جنيها.



عيار 21 يسجل 3110 جنيهات.



عيار 18 يسجل 2666 جنيها.



عيار 14 يسجل 2037 جنيها.



الجنيه الذهب 24880 جنيها.

مجلس الذهب العالمي

بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة أظهرت تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

فقد وصل صافي التدفقات الداخلة إلى 1 طن ذهب بعد أن سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات بمقدار 17.2 طن ذهب، في حين شهدت الصناديق في المنطقة الأوروبية خروج تدفقات نقدية بمقدار 15.6 طن ذهب.

يعكس هذا ارتفاع الطلب الاستثمار على الذهب من جديد وسط تزايد التوقعات أن قرار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يقترب، أيضاً هناك إقبال ضخم على أسواق العقود الآجلة للذهب الأمر الذي يوفر دعم مستمر لأسعار المعدن النفيس.