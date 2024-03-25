زعيم كوريا الشمالية يعزى الرئيس الروسى فى ضحايا هجوم موسكو الإرهابى

بيونج يانج (أ ش أ)

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون برسالة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قدم خلالها تعازيه فى ضحايا الهجوم الدموى الذى وقع فى قاعة للحفلات الموسيقية بضواحى العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة الماضى.

وعبر كيم في الرسالة، نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية، عن عميق تعازيه وتعاطفه مع الرئيس الروسي، ومع حكومة وشعب روسيا وأسر الضحايا وذويهم إثر الأخبار المحزنة المفاجئة عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح نتيجة لهجوم إرهابي واسع النطاق في موسكو، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وذكرت الرسالة أن الموقف الثابت لحكومة كوريا الشمالية هو معارضة جميع أنواع الإرهاب، وأنه لا شيئ يمكن أن يبرر الإرهاب الشنيع الذي يهدد حياة الإنسان.

كما عبر كيم في رسالته عن أمله الصادق في أن تتمكن الحكومة الروسية والشعب الروسي القوي من القضاء على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تحقيق الاستقرار للأسر المكلومة.