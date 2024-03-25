زراعة صنف جديد من القطن سوبر جيزة 97 طويلة التيلة

كتبت ـ أسماء نصار

نظمت مديرية الزراعة بالقليوبية أول ندوة للنهوض بزراعة القطن بالمحافظة، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة للنهوض بالقطن المصري، وتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

صرح الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد القطن، بأنها تعتبر أول ندوة إرشادية لمزارعي القطن في المحافظة بهدف الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع القاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن.

وأوضح جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن فى إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوارثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان، مؤكدًا أن أهمية القطن المصري الذي يتمتع بجودة عالمية ساهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر خلال الموسم الماضي.

و تحدث دكتور عمارة عن أهمية اعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة وهو (10,000 جنيهًا) لأقطان الوجه القبلى و(12,000 جنيهًا)لأقطان الوجه البحرى.

وأشار إلى أن منظومة القطن الجديدة تهدف إلى مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية.

و قال عمارة، إن الصنف الجديد سوبر جيزة 97 والمقرر زراعته هذا العام يعتبر من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري، وأنه سوف يتم توفير البذور خلال الفترة القادمة لهذا الصنف، وأنه مبكر النضج ويوفر كمية المياه المستهلكة للري بما يعادل 30%، ويعطي محصول ومعدل حليج عالي.

كما تحدث عن أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكراً، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية.

و أشار إلى الاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة، وأكد علي ضرورة الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة وجري حوار مفتوح مع الحاضرين حول النهوض بمحصول القطن والاستفسارات عن الصنف الجديد وكيفية التعامل معه طوال موسم النمو.