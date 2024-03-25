روسيا تدعو مجلس الأمن لمواصلة العمل للوصول لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

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دعا مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبيزيا، مجلس الأمن لمواصلة العمل بغية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وليس خلال شهر رمضان فقط.



وقال نيبيزيا - في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الإثنين للتصويت على مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة- إنه من الأهمية أن يطالب مجلس الأمن الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار وألا اقتصر ذلك على شهر رمضان .



وأعرب عن الأسف لأن ما سيحدث بعد شهر رمضان ليس واضحا لأن صيغة القرار يمكن تأويلها بطرق مختلفة ولا سيما كلمة "وقف مستدام" لإطلاق النار.

وأضاف: "الدول التي توفر غطاء لإسرائيل تمنحها صكا على بياض لتفعل ما شاء"، معربا عن أمله أن تؤول هذه الصيغة لصالح السلام وليس لمواصلة العمليات الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومؤكدا "لو قولنا وقفا دائما لإطلاق النار لكان ذلك أدق".



وشدد مندوب روسيا في مجلس الأمن على ضرورة المطالبة بإطلاق فوري لسراح جميع الرهائن.