رسالة أمل من طفلة ناجية من السرطان إلى الأميرة كيت ميدلتون.. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

أرسلت طفلة ناجية من السرطان التقت بأميرة ويلز، الاميرة كيت ميدلتون أثناء علاجها من المرض أثناء فترة إغلاق وباء كورونا رسالة أمل ملهمة إلى الأميرة كيت، تدعمها فيها وتحثها على "قتال المرض كما فعلت".

وأعلنت أميرة ويلز إصابتها بالسرطان فى بيان مصور بعد أسابيع فقط من إعلان الملك تشارلز إصابته بالسرطان.

والتقت كيت بميلا سنيدون في عام 2021 بعد أن لامست قصتها الأميرة. والآن تبلغ ميلا الثامنة من عمرها وتماثلت للشفاء، وحثت الأميرة: "ستكونين شجاعة لأنني كنت كذلك وستحاربين الأمر كما فعلت".

والتقت ميلا، من ستنهاوسيموير، بالقرب من فالكيرك في اسكتلندا، بالملكة المستقبلية بعد أن تم إدراج صورتها في مشروع التصوير الفوتوغرافي لكيت خلال جائحة فيروس كورونا. وأصبحت ترمز إلى العزلة أثناء الإغلاق بعد أن تم تصويرها وهي تقبل نافذة المطبخ في منزلها بينما كان والدها يقف في الخارج.

وكانت الفتاة الصغيرة تخضع للعلاج الكيميائي لسرطان الدم وتم تصويرها وهي منفصلة عن والدها أثناء الإغلاق الأول لأنه كان عليه مواصلة العمل ولم يتمكن من المخاطرة بإحضار الفيروس إلى منزل العائلة.

وتحدثت كيت وميلا عبر الهاتف بعد أن تم اختيار الصورة من بين 100 صورة تم اختيارها لمعرض وكتاب "أبقوا مكانكم".

والتقيا في مايو 2021 عندما تمت دعوة ميلا وعائلتها إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة حيث ارتدى كلاهما اللون الوردي.

وبحسب ما ورد الآن، تخطط التلميذة لعمل بطاقة شفاء لتتمنى لكيت الشفاء العاجل.

وشاركت والدة ميلا، ليندا سنيدون، على موقع "إكس" أو "تويتر" سابقا ، "شعرنا بحزن عميق عند سماع الأخبار عن كاثرين. الروح الطيبة المهتمة التي دعمت دائمًا ميلا أثناء وبعد علاجها. ميلا حزينة بنفس القدر لسماع هذه الأخبار وستتواصل معها على انفراد بطريقتها الخاصة."

وقالت والدة ميلا إن إعلان كيت يوم الجمعة، أنها تخضع لدورة من "العلاج الكيميائي الوقائي"، جاء في الذكرى السنوية الثانية لشفاء ميلا.