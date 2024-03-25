رائحة النفس الكريهة فى الصباح مؤشر للإصابة بسرطان الحنجرة.. إزاى تتأكد؟

كتبت فاطمة خليل

رائحة النفس الكريهة فى الصباح مشكلة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، ولها أسباب عديدة منها سوء نظافة الفم أو جفاف الفم أثناء الليل أو تناول وجبة قبل وقت النوم، وحذرت هيئة الصحة البريطانية من أن رائحة الفم الكريهة قد تكون أيضاً علامة أقل شهرة لمرض قاتل، بحسب موقع "تايمز ناو".

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن رائحة الفم الكريهة هي أحد أعراض سرطان الحنجرة، وهو مرض يصيب الحنجرة، والتي تعرف باسم صندوق الصوت.

الحنجرة هي جزء من الحلق الموجود عند مدخل القصبة الهوائية إنه يلعب دورًا مهمًا في مساعدتك على التنفس والتحدث.



هذه الحالة أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وهي أكثر شيوعًا عند الرجال مقارنة بالنساء.



تم إدراج رائحة الفم الكريهة من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية كأحد الأعراض المحتملة لسرطان الحنجرة.

ووفقًا لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو هيلث، فمن المرجح أن تحدث هذه العلامة في مراحل لاحقة.



مع نمو الورم، قد يسبب الألم، وفقدان الوزن، ورائحة الفم الكريهة، والاختناق بالطعام.

وأوضح الدكتور فيشال جوبتا، أخصائي جراحة الرأس والرقبة والأستاذ المساعد في طب الأورام والأنف والأذن والحنجرة، أنه من غير المعروف بالضبط سبب ارتباط هذا السرطان برائحة الفم الكريهة.



وأضاف: "الأمر ليس واضحًا تمامًا، لكن من المحتمل أن يكون مرتبطًا بتركيز عالي من البوليامينات في الخلايا السرطانية".



وينصح أنه إذا بدأت تعاني من رائحة الفم الكريهة الشديدة، فيجب عليك إجراء تغييرات في نمط حياتك مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة بانتظام واستخدام خيط الأسنان، شرب الماء.



وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن العرض الرئيسي لسرطان الحنجرة هو وجود صوت أجش لأكثر من ثلاثة أسابيع.

تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الحنجرة ما يلي:

-تغير في صوتك، مثل أن يبدو أجشًا

-ألم عند البلع أو صعوبة في البلع

-كتلة أو تورم في رقبتك

-سعال طويل الأمد أو ضيق في التنفس

-التهاب الحلق أو ألم الأذن بشكل مستمر

-صوت صفير عالي النبرة عند التنفس

-صعوبة في التنفس

-فقدان الوزن غير المقصود

-التعب الشديد.

غالبًا ما تنتج هذه الأعراض عن حالات أقل خطورة، مثل التهاب الحنجرة، ولكن من الجيد إجراء فحص لها.

إذا لزم الأمر، يمكن لطبيبك أن يحيلك إلى أخصائي في المستشفى لإجراء المزيد من الاختبارات لتأكيد أو استبعاد السرطان.

أشياء تزيد خطر سرطان الحنجرة

ليس من المعروف بالضبط ما الذي يسبب سرطان الحنجرة ولكن الأشياء التالية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة:

-تدخين التبغ

-وجود أفراد من العائلة (مثل أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت أو الطفل) مصابين بسرطان الحنجرة

-اتباع نظام غذائي غير صحي منخفض في الفواكه والخضروات

-التعرض لبعض المواد الكيميائية والمواد مثل الأسبستوس وغبار الفحم.