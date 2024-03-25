اليوم السابع
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رئيس الوزراء: أنهينا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

الإثنين، 25 مارس 2024 04:10 م
رئيس الوزراء: أنهينا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، اتفق مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

 







مبادرة خفض الاسعار

اسعار السلع

الحكومة

مصطفى مدبولى




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