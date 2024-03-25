خيط الجريمة.. قصة موظف قتل شقيقيه بسبب الخلاف على الميراث بالجيزة

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

جريمة بشعة شهدتها منطقة الوراق بالجيزة، بعدما أقدم موظف على قتل شقيقيه بإطلاق النار عليهما، بدائرة القسم فى الجيزة وأصاب شقيقه الثالث، بسبب الخلاف على الميراث.

بلاغا من الأهالى تلقته مديرية أمن الجيزة، يفيد إطلاق أحد الأشخاص النار داخل شقة بمنطقة الوراق، الأمر الذى أثار الرعب فى المنطقة وجعلهم يلزمون مساكنهم خوفا من الإصابة بطلقات نارية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن موظف أطلق النار على شقيقيه مما أسفر عن مصرعهما، وأصاب شقيقه الثالث، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، وتمكن من الهرب، قبل وصول الشرطة تاركا السلاح الذي نفذ به جريمته في مسرح الحادث.

وبتكثيف التحريات تبين أن خلافات متعلقة بالميراث، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط المتهم ، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.