جريمة من زمن فات.. حكاية "بوسى" فتاة الكافية كشفت جريمة سرقة

كتب إيهاب المهندس

خيانة العيش والملح والصداقة مثال جسدته المتهمة "امانى.ر"، ضد صديقتها في العمل "بوسي"، بعد أن اخبرت الأخيرة صاحب العمل بجريمة سرقة ارتكبتها الأولى لتبدأ المتهمة في التخطيط للانتقام من الضحية.

وخلال حلقة جديدة من سلسلة "جريمة من زمن فات"، ننشر جريمة استدراج فتاة الكافية من قبل صديقتها والتعدي عليها بالضرب واحتجازها لمدة 5 أيام.

نعود 14 عاما للوراء لمنطقة العمرانية، وبالتحديد لشهر أكتوبر من عام 2010، عندما قررت المتهمة "أمانى"، الانتقام من صديقتها بعد أن أبلغت عنها، فاتفقت مع زوجها على حيلة شيطانية لاستدراج الضحية بحجة إنهاء الخلافات التي حدثت بينهما.

بمجرد وصول المجني عليها وجدت صديقتها وزوجها وصديق زوجها في انتظارها فشاهدت الخيانة في وجوه المتهمين، لتحاول الهروب ولكن فات الآوان، لتتعرض المجني عليها لحفلة تعذيب وضرب واحتجاز داخل الشقة لمدة 5 أيام.

أعمي الشيطان أعين المتهمين، فلم يكتفوا بضرب المجني عليها بل قاموا بحلق شعرها، والتعدي عليها، وجعلوها توقع على وصولات امانة بمبالغ مالية لتهديدها وحتي لا تبلغ الأجهزة الأمنية.

بعد مرور 5 أيام من احتجاز الضحية تمكنت من مغافلة المتهمين والهروب، لتحرر محضر بالواقعة ليتم القبض على المتهمين تمهيدا لتوقيع العقاب الرادع ضدهم.

قدم المتهمين للمحاكمة الجنائية، وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة، وسماع طلبات الدفاع وفض الاحراز، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع عاقبت المحكمة المتهمين الثلاثاء بالسجن المؤبد.