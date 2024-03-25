جامعة حلوان تنظم ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل.. صور

محمد صبحى

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل داخل متحف محمود مختار بدار الأوبرا المصرية، وتأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وصاحب الطلاب خلال هذه الورشة، المدربة المتخصصة الأستاذة منال محمد السيد من إدارة النشاط الفني، وذلك في الفترة من 18 مارس وحتى 4 أبريل 2024.

وتم تنظيم الورشة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتهدف هذه الورشة إلى صقل مهارات الطلاب في الرسم المباشر، واكتساب الخبرة من خلال التدريب على رسم التماثيل الفنية داخل متحف محمود مختار، وهو ما يعزز قدراتهم الفنية ويساهم في تنمية مواهبهم.



تدريب الطلاب على الرسم المباشر للتماثيل



ورشة تدريبية على الرسم المباشر للتماثيل