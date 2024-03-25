تونس تعلن إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعى

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أعلن الحرس الوطنى التونسى إحباط 30 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 614 مهاجرا غير شرعي، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان أن من بين المهاجرين غير الشرعيين تونسيين والبقية من جنسيات أفريقية، كما تم انتشال جثتين.



وفى سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطنى فى صفاقس من ضبط 22 من منظمى الهجرة غير الشرعية، كما تم إزالة 437 خيمة عشوائية تم استغلالها من طرف المهاجرين الأفارقة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكان الحرس الوطنى التونسى قد أعلن /السبت/ إحباط 28 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 1178 مهاجرا غير شرعى فى إقليم صفاقس.