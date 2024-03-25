تقرير: رئيس وزراء اليابان ينقل رغبته فى لقاء الزعيم الكورى الشمالى

بيونج يانج (أ ش أ)

أفادت وسائل الإعلام حكومية فى كوريا الشمالية اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا نقل رغبته فى لقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وذلك نقلا عن بيان لشقيقة الزعيم الكورى الشمالى.

وقالت كيم يو جونج -فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية- إن كيشيدا اقترح مؤخرا عقد قمة شخصية للقاء شقيقها "فى أقرب وقت ممكن" عبر "قناة أخرى"، وذلك في إشارة إلى قناة أخرى غير تلك التي تم استخدامها في الاتصالات الثنائية.

وقال كيشيدا في البرلمان اليوم الاثنين، إن حكومته مارست ضغوطا من أجل عقد اجتماع قمة محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي. وشدد رئيس الوزراء على أهمية إجراء محادثات القمة لضمان عودة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج في السبعينيات والثمانينيات.

وقالت كيم يو جونج، المسؤولة الكبيرة في حزب العمال الكوري الحاكم في كوريا الشمالية، في فبراير الماضي، إن زيارة كيشيدا إلى بيونج يانج ممكنة إذا لم تجعل طوكيو مسألة اختطاف مواطنين يابانيين في الماضي عقبة بين البلدين.

وقالت كيم في بيان اليوم إن الشيء المهم في خلق فرصة لتحسين العلاقات الثنائية هو "أن تتخذ اليابان قرارها السياسي في الواقع"، وحثت طوكيو على تغيير موقفها بشأن قضية الاختطاف.