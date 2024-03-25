تأجيل محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية دمياط" الإرهابية لجلسة 27 مارس الجاري

كتب إيهاب المهندس - كريم صبحى

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 27 مارس الجاري للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وسكرتارية محمد هلال

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.