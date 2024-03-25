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بلغ عن المخالفين.. أرقام شكاوى مخالفة تعريفة الركوب فى الجيزة

الإثنين، 25 مارس 2024 06:00 ص
بلغ عن المخالفين.. أرقام شكاوى مخالفة تعريفة الركوب فى الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار الـ24 ساعة أي شكاوى للمواطنين بشأن عدم التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:


على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.

وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.







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