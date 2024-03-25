بعد ليلة شديدة البرودة بالمنيا.. طقس شتوى معتدل وسطوع الشمس "فيديو"

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لرصد حالة الطقس اليوم بمحافظة المنيا، والتى تشهد طقس معتدل ونشاط خفيف للرياح، بشكل افضل عن ليلة امس، الى جانب الظهور المستمر للشمس وغياب الغيوم فى جميع انحاء المحافظة.



وكانت المنيا قد شهدت ايضا ليلة امس طقسا شديد البروده فى الساعات الأخيرة من الليل، الامر الذى دفع المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة، وذلك مع زيادة سرعة الرياح الباردة ليلا.

كانت المحافظة أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات خاصة بالطقس ا وسيول وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)والعمل على تطهير مجرى مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي وإيجاد البديل للغير صالحة و تقوية الجسور الضعيفة.



واتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية إلى جانب تنفيذ تجارب عملية داخل المدارس لتدريب الطلاب والعاملين داخل المدرسة على التعامل مع أي كارثة طبيعية .