بسبب خلافات بين الست وجوزها.. شابان يشعلان النار فى زوج شقيقتهما

الغربية محمد طارق

شهدت دائرة مركز قطور فى محافظة الغربية، إشعال شابين النيران فى زوج شقيقتهم بتحريض منها، بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.



تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى قطور العام بوصول "جبريل.ع.ا" سائق يبلغ من العمر 34 سنة، مقيم بقرية محلة مسير مصابًا بحروق متفرقة فى أنحاء الجسم من الدرجة الثالثة، وبسؤال المجنى عليه اتهم كلا من" عمرو.ا.ص" و"محمد.ا.ص" أشقاء زوجته بإشعال النيران به بسبب وجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته.



على الفور تم تشكيل فريق بحث قادة ضباط البحث الجنائى وضباط المركز، وتم ضبط المتهمين واعترافهم بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.