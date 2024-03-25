بالأرقام.. نتيجة الفائزين فى انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024

كتب محمد السيد الشاذلى

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت يوم السبت الموافق 23/3/2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.

وجاء نتيجة مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً كالتالي:

عبد الحليم علام نقيبا 23955 صوتا

وبالنسبة للأعضاء عن الادارات القانونية

أسامة سالمان 15695 صوتا

أحمد حسان 11444 صوتا

حسام مصطفى 12910 صوتا

وبالنسبة للأعضاء عن دوائر الاستئناف:

أبو بكر ضوة 16401

محمد عبد الوهاب 12272

مجدى سخى 11882

ناصر العمرى 10886

محسن لطفى 9336

محمد خلف 12293

محمد كركاب 12348

عبد المجيد هارون 16761

ممدوح عبد العال 13371

ابراهيم عز العرب 13164

سعيد عبد الخالق 13108

محمد هيبة 12046

يحيي التونى 12022

محمود الداخلى 11874

محمد فزاع 11693

عيسى ابو عيسى 11019

عمر هريدى 10793

ربيع الملوانى 10715

محمود تفاحة 10608

السيد جابر 10437

أحمد أسامة 10420

عمرو الخشاب 10314

محمد عيسى 10228

السيد حسن 10196

محمد راضى مسعود 10032

تنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى أجريت السبت الماضى، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.