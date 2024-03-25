بالأرقام.. نتيجة الفائزين فى انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت يوم السبت الموافق 23/3/2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.
وجاء نتيجة مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً كالتالي:
عبد الحليم علام نقيبا 23955 صوتا
وبالنسبة للأعضاء عن الادارات القانونية
أسامة سالمان 15695 صوتا
أحمد حسان 11444 صوتا
حسام مصطفى 12910 صوتا
وبالنسبة للأعضاء عن دوائر الاستئناف:
أبو بكر ضوة 16401
محمد عبد الوهاب 12272
مجدى سخى 11882
ناصر العمرى 10886
محسن لطفى 9336
محمد خلف 12293
محمد كركاب 12348
عبد المجيد هارون 16761
ممدوح عبد العال 13371
ابراهيم عز العرب 13164
سعيد عبد الخالق 13108
محمد هيبة 12046
يحيي التونى 12022
محمود الداخلى 11874
محمد فزاع 11693
عيسى ابو عيسى 11019
عمر هريدى 10793
ربيع الملوانى 10715
محمود تفاحة 10608
السيد جابر 10437
أحمد أسامة 10420
عمرو الخشاب 10314
محمد عيسى 10228
السيد حسن 10196
محمد راضى مسعود 10032
تنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى أجريت السبت الماضى، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
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