انخفاض أسعار سيارات إم جي بدءا من 170 ألف حتى 260 ألف بالسوق المصرية

كتبت : أماني سمير

شهد السوق المصري انخفاضا جديدا لبعض الطرازات من السيارات، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، فى ظل توفر السيولة الدولارية اللازمة لجلب مكونات الإنتاج لعدد من القطاعات الإنتاجية، ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية .

وتوالت الانخفاضات في أسعار السيارات من قبل عدد من الوكلاء لمختلف الماركات، حيث كشفت شركة "إم جي"رسميا عن وجود انخفاضا كبيرا في أسعار سياراتها في مصر بنسب متفاوتة بدءا من 170 ألف وحتى 260 ألف جنيه لأعلي طراز .



وإليكم أسعار سيارات إم جي 2024 الجديدة كليا في مصر :