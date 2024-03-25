الوقاية من الولادة المبكرة.. نصائح لحمل صحي

كتبت إيناس البنا

تُعرف الولادة التي تحدث قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل بالولادة المبكرة، ويؤدي المخاض المبكر إلى حالات الحمل الخطيرة التي تكون سببًا رئيسيًا لوفيات المواليد في كثير من الأحيان، وفقًا لموقع indianexpress تشمل عوامل الخطر ما يلي:

الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم.

مشاكل في الرحم، وعنق الرحم، على سبيل المثال، عنق الرحم القصير، والمشيمة المنزاحة.

التهابات الجهاز التناسلي السفلي، والأمراض المنقولة جنسيا، والتهابات المسالك البولية، على سبيل المثال. التهاب المهبل الجرثومي

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

خيارات نمط الحياة مثل التدخين، أو تناول الكحول، أو تعاطي المخدرات، أو زيادة الوزن أو نقص الوزن قبل الحمل، أو الإجهاد، أو الحمل قبل سن 17 عامًا وبعد 35 عامًا.

مضاعفات الولادة المبكرة عند الطفل يمكن أن تكون:

صعوبة في التنفس نتيجة الولادة برئتين غير مكتملتين النمو.

مشاكل في القلب وانخفاض ضغط الدم.

خطر حدوث نزيف في الدماغ.

عدم القدرة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم بسبب نقص الدهون المخزنة في الجسم.

قد لا يتطور الجهاز الهضمي بشكل كامل عند الأطفال المبتسرين.

وهم معرضون لخطر الإصابة بفقر الدم واليرقان عند الأطفال حديثي الولادة.

- مشاكل عصبية مثل الشلل الدماغي.

قد يتخلف عن العديد من المعالم.

قد تتأثر الرؤية والسمع.

نصائح لمنع الولادة المبكرة

تجنب التدخين، لأنه يمكن أن يزيد من خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ.

تجنب الكحول والمخدرات، فلا يوجد حد آمن للكحول أثناء الحمل.

الحصول على وزن صحي قبل الحمل.

اكتساب القدر المناسب من الوزن خلال فترة الحمل.

قد ينصح الأطباء بتناول مكملات البروجسترون أو إجراء تطويق عنق الرحم إذا دعت الحاجة إلى ذلك