المدارس تعقد اختبارات تقييمات شهر مارس لصفوف النقل.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

عقدت المدارس امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تقييمات شهر مارس تعقد فيما درسه الطالب من منهج مارس وفى جزء من اليوم الدراسى، وتكون مدة الامتحان فى المادة الواحدة بما يعادل حصة دراسية، مشددة على أهمية حضور الطلاب لتقييمات شهر مارس حيث تضاف درجة الامتحان إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام بعد اداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وحددت وزارة التربية والتعليم تعليمات امتحان مارس كالتالي:-

- تعقد امتحانات شهر مارس إلكترونية وعلى مستوى المدرسة وزمن الامتحان لا يتعدى حصة واحدة.

- توضع الامتحانات على مستوى المدرسة بمعرفه المدرس الأول بالمدرسة وتحت إشراف الموجه المختص.

- تم إعداد جدول الامتحانات بمعرفة كل مدرسة خلال الفترة التى تعقد فيها الامتحانات.

- الامتحان ورقي لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت ولطلاب المدارس الغير مجهزة الكترونية.

- امتحان طلاب الخدمات يعقد بالفترة المسائية ويكون مختلف عن امتحان الفترة الصباحية.

- يوضع الامتحان في الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر مارس والأسئلة تكون موضوعيه فقط .

- يتم تسليم الامتحان من قبل المسئول عن وضعه إلى اخصائي التطوير بالمدرسة على أن يقوم برفعه على منصة الامتحان.

- يراعى عقد الامتحانات الشهرية عقب الفسحة المدرسية وبما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي.

- التأكيد على جاهزية التابلت لأداء الامتحان.



المدارس تعقد تقييمات شهر مارس لصفوف النقل



امتحانات شهر مارس لصفوف النقل