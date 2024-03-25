المجلس القومى للمرأة يصدر العدد التذكاري لتوثيق إنجازات ومكتسبات 10 سنوات

كتب محمود راغب

أصدر المجلس القومى للمرأة العدد التذكارى "إرادة سياسية.. شهادة للتاريخ" والذى يوثق ما تحقق من إنجازات ومكتسبات للمرأة المصرية خلال عشر سنوات، والذى قدمته الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال احتفالية " المرأة المصرية والأم المثالية 2024" والذى شهدها سيادته والسيدة انتصار السيسى قرينته .

ويقدم العدد شهادة للتاريخ بأقلام العديد من الوزيرات والشخصيات العامة وكبار المسئولين والمسئولات ونائبات مجلسى الشيوخ والنواب، حيث وصلت إلى أكثر من 250 وثيقة تتحدث عن انجازات وجهود مصر لتمكين المرأة.



كما يتضمن العدد التذكارى كلمات الرئيس الداعمة والمحفزة للمرأة ومواقفه الإنسانية.



ويتضمن أيضا كلمات السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس لتقديم نفس الدعم والرقى الإنسانى للفتيات كأفضل استثمار فيهن للمجتمع.

ويأتى هذا فى إطار ما يشهده ملف تمكين المرأة المصرية من طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بدأ فى شهر يونيو 2014 عصر ذهبى للمرأة المصرية.. بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.