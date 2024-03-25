المجلس القومى للمرأة ناعيا مقرر فرع الفيوم: كرست حياتها لقضايا المرأة

كتب محمود راغب

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بجميع المحافظات وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى، ليلى طه قاسم، مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم، التى وافتها المنية اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان المجلس سيدة عظيمة وواحدة من أهم رائدات العمل العام والتنموى بمحافظة الفيوم، كرست حياتها للعمل التنموى ولخدمة قضايا المرأة بكل إخلاص وحققت العديد من الإنجازات بهذا الملف الهام بالمحافظة، وكانت نموذجا مشرفا ومثالا يحتذى به فى التفانى والاخلاص فى العمل والعطاء بغير حدود خلال فترة عملها بالمجلس منذ إنشائه.

ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

تجدر الإشارة إلى أن ليلى طه قاسم شغلت العديد من المناصب فى العمل الاجتماعى ولها باع طويل فى العمل الاجتماعى والسياسى والخيري، وساهمت فى إعداد خطة لاستخراج الرقم القومى للسيدات غير القادرات بمحافظة الفيوم كما ساهمت فى تيسير حصولهن على قروض للمرأة المعيلة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً.

وشغلت منصب مقررة فرع المجلس القومى للمرأة منذ عام 2000 حتى تاريخه، ونائب مدير عام شئون التخطيط والرقابة والمتابعة ببنك التنمية والأئتمان الزراعى بالفيوم، وكبير مفتشى التخطيط والرقابة والمتابعة ببنك التنمية والأئتمان الزراعي، ومدير إدارة التخطيط والتنظيم ببنك التنمية والائتمان الزراعي.

وتم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية العام الماضي، ومؤخرا تم إطلاق اسمها على الشارع الذى تقطن به، تقديراً لجهودها فى دعم القضايا التنموية والأعمال الخيرية وقضايا المرأة المصرية طوال أكثر من 30 عاماً.