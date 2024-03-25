الطرق والمحاور كلمة السر لتحقيق التنمية الدولية وجذب الاستثمار بشهادة خبراء البنك الدولى

كتب عبد الحليم سالم

تلعب الطرق والمحاور دوار مهما في تحقيق التنمية المستدامة للدول، ولا سيما إحداث طفرات في المجال الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف دول العالم.

وهناك تجارب ما تزال في الاذهان لدول على راسها المانيا التي نجحت في بناء مناطق صناعية ومجتمعات عمرانية انطلاقا من امتدادات الطرق والمحاور، التي تم شقها ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية.



كما نجحت دولة مثل بولندا في تحقيق تنمية ملموسة من خلال شق الطرق داخل الأقاليم البولندية وبينها وبين العديد من دول أوروبا ولا سيما انها تتوسط أوروبا.



وفى مصر التي تتصدر دول المنطقة في مؤشر الطرق ،تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم منها وجاري العمل في 1200 كم ، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم.





وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركز في نطاق عدد 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة ، تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم انجاز 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا .



التطوير لمتد لربط ضفتي نهر النيل من خلال انشاء محاور النيل بهدف ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود .

كما تم التخطيط لإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 72 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014

وتم انجاز عدد 13 محور بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان اسوان – دراو – الفشن– أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط ) .



وامتد مجال البنية الاساسية للكباري العلوية، حيث يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلاً للمعديات.

تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق .

تم إنجاز 934 كوبري / نفق وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي .



‏كل تلك الطرق والكباري والمحاور تساهم بشكل رئيسي ومباشر في تحقيق التنمية المستدامة وفي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر‏.

وكشف البنك الدولي انه تعد الاستثمارات في البنية التحتية لها تأثيرٌ قوي وإيجابي كبير للغاية على الاقتصاد ككل، وتُعد البنية التحتية للطرق عنصراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي المستدام، إذ تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة الأعمال والشركات، وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية (على الصعيدين الوطني والإقليمي) وأعمال التجارة.

وبحسب ما نشرته مدونات البنك الدولى فإن حالة الطرق تؤثر في أي بلد تأثيراً كبيراً على قدرتها التنافسية.

ويعتمد قرار الشركات بحسب خبراء البنك الدولى الذين اعدوا التقرير في اختيار مواقعها غالباً على سهولة الوصول إلى الطرق الجديدة، جيدة الصيانة، لضمان ممارسة أنشطة التجارة والتبادل التجاري والنقل بكفاءة وفاعلية.