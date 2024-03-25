اليوم السابع
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السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة تشارك فى حفل إفطار المطرية..فيديو

الإثنين، 25 مارس 2024 04:26 م
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة تشارك فى حفل إفطار المطرية..فيديو وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم
كتب محمد جاد - فيديو محمد فتحى - تصوير كريم عبد العزيز

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التقطت عدسة "اليوم السابع" صورة لوزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، خلال وجودها في شرفة أحد المنازل داخل حي المطرية، للمشاركة في الإعداد لحفل الإفطار الرمضاني الضخم الذي ينظمه أهالي المنطقة، وقد ظهرت الوزيرة السابقة بجوار أحد الشباب وترفع علامة النصر.

 

ويستعد أهالى المطرية بمحافظة القاهرة اليوم الإثنين لتنظيم أكبر حفل إفطار رمضاني في مصر الحفل المعروف إعلاميا بإفطار المطرية  يشمل مائدة تتسع لنحو 10 آلاف صائم.

ويقام الإفطار للسنة العاشرة منذ عام 2013 حتى أصبح ماركة مسجلة ومعروفة للعالم  وتقوم الفكرة على عمل مائدة إفطار  يشارك فيها كل الأهالي للتحول إلى  أطول مائدة رمضانية.

وتشهد شوارع المطرية حالة من الاستعداد  لتجهيز الموائد وتجهيز الطعام والحلويات  إضافة لتعليق الزينة والأنوار في مختلف  الشوارع التي سيكون فيها المائدة.

سفيرة الهجرة السابقة فى فطار المطرية
سفيرة الهجرة السابقة فى فطار المطرية

 

تقوم السيدات بتجهيز وجبات الإفطار التي تشمل نحو  1000 كيلو محشي ويتخلل حفل الإفطار فقرات فنية مختلفة عن ما حدث في الموسم الماضي.

وشهد حفل إفطار العام الماضي تغطية واسعة  من وسائل الإعلام العالمية  كما حضره عدد من الشخصيات الدولية  من بينهم سفير كوريا الجنوبية في مصر.







حفل افطار المطرية

المطرية

الافطار

افطار المطرية



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