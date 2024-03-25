اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالجيزة

الإثنين، 25 مارس 2024 09:00 م
السجن 10 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالجيزة متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قضت الدائره 23 جنايات الجيزة، بالسجن 10سنوات لربة منزل، لاتهامها  بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة ضبط، اثناء تواجدها أمام مسكنها وبحوزتها كميات من مخدر الحشيش،  وأثناء القبض عليه قامت بإلقاء ما بيدها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن فحص المضبوطات أظهر أنه كميات من مخدر الحشيش وسلاح أبيض عبارة عن قطر وعلبة سجائر، وبمواجهتا اعترفت بحيازة المضبوطات، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها.


 







مخدرات

حشيش

عقوبة حيازة المخدرات

الجيزة



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